Juventus and Napoli did confirm yesterday that they will be the main contenders for the Serie A title this season. Bianconeri and partenopei, however, will face some harsh competition from AC Milan, Inter and Roma this season. Rossoneri, nerazzurri and giallorossi will play their first game of this Serie A campaign tonight and here you have the predicted line-ups for tonight’s clases. Here you can read our match preview for Milan-Crotone. Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Luis Alberto, Milinkovic, Lulic; Palombi, Immobile. Coach: Inzaghi.Gomis; Oikonomou, Vicari, Cremonesi; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Mora, Costa; Paloschi, Floccari. Coach: Semplici.Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Dalbert; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero; Perisic; Icardi. Coach: Spalletti.Sportiello; Tomovic, Vitor Hugo, Astori, Biraghi; Veretout, Sanchez; Dias, Eysseric, Benassi; Simeone. Coach: Pioli.(4-4-2) Cordaz; Martella, Cabrera, Ceccherini, Faraoni; Stoian, Barberis, Izco, Rohden; Budimir, Trotta(4-3-3) Donnarumma; Rodriguez, Bonucci, Musacchio, Conti; Calhanoglu, Montolivo, Kessie; Borini, Silva, SusoMirante; Torosidis, Maietta, De Maio, Masina; Pulgr, Poli, Taider; Verdi, Destro, Di Francesco. Coach: Donadoni.Sirigu; Zappacosta, N'Koulou, Moretti, Molinaro; Rincon, Obi; Iago Falque, Ljajic, Berenguer; 9 Belotti. Coach: Mihajlovic.Puggioni; Sala, Silvestre, Regini, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. Coach: Giampaolo.Belec; Venuti, Camporese, Lucioni, Letizia; Ciciretti, Cataldi, Viola, D'Alessandro; Coda, Puscas. Coach: Baroni.SASSUOLO-GENOAConsigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Biondini, Magnanelli, Missiroli; Berardi, Falcinelli, Politano. Coach: Bucchi.Perin; Biraschi, Gentiletti, Rossettini; Lazovic, Omeonga, Veloso, Laxalt; Pandev, Galabinov, Salcedo. Coach: Juric.Scuffet; Wague, Angella, Nuytinck, Pezzella; Fofana, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Lasagna, Thereau. Coach: Del Neri.Sorrentino, Cacciatore, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pucciarelli, Inglese. Coach: Maran.