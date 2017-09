AC Milan-SPAL 2-0: goals and highlights

AC Milan beat SPAL 2-0 thanks to two penalties scored by Ricardo Rodriguez and Franck Kessié. Check out the goals and the best actions of the game in our video.

Milan-Spal 2-0



Scorers: 26' rig. Rodriguez (Mi), 60 ' rig Kessie (Mi)



MILAN: Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Abate, Kessie, Biglia (Dall'81 Locatelli), Calhanoglu (Dal 74' Bonaventura), Rodriguez; Kalinic (Dal 61' Suso), Andrè Silva. A disp.: Donnarumma, Storari, Calabria, Musacchio, Paletta, Bonaventura, Gabbia, Locatelli, Mauri, Borini, Cutrone, Suso. All.: Montella.



SPAL: Gomis; Salamon, Vignati, Felipe (Dal 70' Schiavon); Lazzari, Mora, Viviani, Grassi (Dal 58' Schiattarella), Mattiello; Antenucci, Paloschi (Dal 62' Borriello). A disp.: Panchina: Poluzzi, Marchegiani, Cremonesi, Bellemo, Bonazzoli, Konate, Vaisanen, Schiavon, Borriello, Vitale, Schiattarella, Costa. All.: Semplici.



Yellow Cards: Schiavon (Spal), Schiattarella (Spal), Romagnoli (Mi).