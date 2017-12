Juve, Roma probable Coppa lineups: Dybala, Schick and Emerson

Wednesday’s slate of Coppa Italia matches features three 8th round contests. First up is Atalanta-Sassuolo, followed by Roma-Torino, and capped off by Juventus-Genoa.



Expect to see big names like Dybala, Schick, and Emerson get opportunities tonight. However, don’t expect full squads from Allegri and Di Francesco as they’re preparing for Juventus-Roma on Saturday night.



Atalanta-Sassuolo

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Mancini, Bastoni; Castagne, Haas, Schmidt, Gosens; Kurtic; Cornelius, Orsolini. Manager: Gasperini.

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Gazzola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Mazzitelli, Missiroli, Cassata; Berardi, Matri, Ragusa. Manager: Iachini.

Referee: Ghersini.



Roma-Torino

ROMA (4-3-3): Skorupski; Bruno Peres, Juan Jesus, Moreno, Emerson Palmieri; Pellegrini, Gonalons, Strootman; Under, Schick, El Shaarawy. Manager: Di Francesco.

TORINO (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, Lyanco, Moretti, Molinaro; Acquah, Gustafson, Obi; Edera, Belotti, Niang. Manager: Mihajlovic.

Referee: Calvarese.



Juventus-Genoa

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Marchisio, Bentancur, Sturaro; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa. Manager: Allegri

GENOA (3-5-2): Lamanna; Biraschi, Rossettini, Gentiletti; Lazovic, Omeonga, Cofie, Rigoni, Laxalt; Galabinov, Centurion. Manager: Ballardini.

Referee: Maresca.