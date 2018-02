The Europa League is back tonight with AC Milan, Napoli, Lazio and Atalanta that will be playing tonight in the first leg of the last-32 stage. Arsenal and Atletico Madrid are probably the favourites to win the competition at the moment and Calciomercato.com will follow every game live tonight.



Check out the predicted line-ups for tonight’s clashes.



Borussia Dortmund-Atalanta

Borussia Dortmund (4-3-3): Burki; Piszczek, Sokratis, Toprak, Toljan; Reus, Weigl, Gotze; Schurrle, Batshuayi, Pulisic

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, de Roon, Spinazzola; Cristante; Petagna, Ilicic. All. Gasperini.





Ludogorets Razgrad-Milan

Ludogorets (4-2-3-1): Renan; Cicinho, Plastun, Moti, Sasha; Anicet, Dyakov;; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Swierczok.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Calabria; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.





Steaua Bucarest-Lazio

Steaua (4-2-3-1); Vlad; Benzar, Gaman, Planic, Momcilovic; Pintilii, Nedelcu; Tanase, Budescu, Alibec; Gnoheré.

Lazio (3-5-1-1); Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Caceres; Basta, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Nani; Caicedo.





Napoli-RB Leipzig

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Hysaj; Rog, Diawara, Zielinski; Ounas, Callejon, Insigne.

Leipzig(4-4-2): Gulacsi; Bernardo, Orban, Upamecano, Klostermann; Sabitzer, Kampl, Demme, Keita; Poulsen, Werner.





Ostersunds- Arsenal

Ostersunds (4-4-2): Keita; Mukiibi, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren; Edwards, Nouri, Bachirou, Sema; Gero, Ghoddos.

Arsenal (4-2-3-1): Ospina; Bellerin, Koscielny, Mustafi, Monreal; Wilshere, Xhaka; Iwobi, Ozil, Mkhitaryan; Welbeck.



Copenhagen- Atletico Madrid

Copenhagen (4-4-2): Olsen; Bengtsson, Boilesen, Luftner, Ankersen; Fischer, Holse, Kvist, Skov; Sotirou, Pavlocic.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Godin, Gimenez, Filipe Luis; Koke, Gabi, Saul, Vitolo; Griezmann, Fernando Torres.