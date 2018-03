Santa Croce oggi ha salutato Davide #Astori e tutta Firenze ha abbracciato la famiglia del Capitano. Litigiosa e polemica, Firenze è anche una città che sa amare in modo straordinario. Un pensiero alla piccola Vittoria, a Francesca, ai genitori, ai fratelli. Ciao Capitano #13 — Matteo Renzi (@matteorenzi) March 8, 2018

Former Italian Prime Minster and Mayor of Florence Matteo Renzi has taken to Twitter to send his best wishes to all those attending Davide Astori’s funeral today. Renzi, a well-known Fiorentina fan himself, said : Today Santa Croce said goodbye to Davide Astori and the whole of Florence has embraced the captain’s family. Litigious and controversial, Florence is also a city that knows how to love in an extraordinary way. A thought to little Vittoria, to Francesca, to the parents, to the brothers. Ciao Captain #13”Jordan Russell (@JordRuss96)