The world of motorcycle racing today mourns one of its most special athletes. Thirty five year old American racer Nicky Hayden has passed away today following a bicycle crash suffered on Monday on the Rimini coast. The former MotoGP champion had been hospitalized at the Bufalini Hospital in Cesena after the crash which he suffered traumatic injuries and cerebral damage. Messages pour in from across the globe for the friends and family for the “Kentucky Kid.”

Today we cry a world champion and a great guy. RIP Nicky #Hayden pic.twitter.com/PD2jYCLUBY — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 22 maggio 2017

Il mondo dello sport piange la morte di #Hayden, che dopo 5 giorni di coma purtroppo non ce l'ha fatta.



Ciao Campione! #KentuckyKid pic.twitter.com/5jMN7tj3Y2 — Serie A TIM (@SerieA_TIM) 22 maggio 2017

Ciao Campione R.I.P. pic.twitter.com/mGV32KT2yt — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 22 maggio 2017

La #SSLazio si unisce al cordoglio di tutto il mondo dello sport per la tragica scomparsa del campione del mondo di MotoGP Nicky #Hayden — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) 22 maggio 2017

L'#ASRoma si unisce al cordoglio del mondo dello sport per la scomparsa di Nicky #Hayden e si stringe al dolore della famiglia. — AS Roma (@OfficialASRoma) 22 maggio 2017