Revealed: Chelsea, Man Utd, City, Arsenal, Liverpool & Spurs Premier League squad lists

Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool and Tottenham have announced their 25-men squad list for the first part of the 2017/18 Premier League campaign.



*HOME GROWN



CHELSEA:

Alonso Mendoza, Marcos

Azpilicueta Tanco, Cesar

Bakayoko, Tiemoue

Batshuayi-Atunga, Michy

Borges Da Silva, Willian

Caballero Lazcano, Wilfredo Daniel

Cahill, Gary James*

Courtois, Thibaut

Da Silva Costa, Diego

Dos Reis Carvalho, Eduardo

Drinkwater, Daniel Noel*

Fabregas Soler, Francesc*

Hazard, Eden

Kante, Ngolo

Luiz Moreira Marinho, David

Morata Martin, Alvaro Borja

Moses, Victor*

Remy, Loic

Rodriguez Ledesma, Pedro Eliezer

Rudiger, Antonio

Zappacosta, Davide



MAN UNITED

Bailly, Eric Bertrand

Blind, Daley

Carrick, Michael*

Darmian, Matteo

De Gea Quintana, David

Fellaini-Bakkioui, Marouane

Herrera Aguera, Ander

Ibrahimovic, Zlatan

Johnstone, Samuel Luke*

Jones, Philip Anthony*

Lindelof, Victor Jorgen Nilsson

Lingard, Jesse Ellis*

Lukaku, Romelu Menama*

Martial, Anthony Joran

Mata Garcia, Juan Manuel

Matic, Nemanja

Mkhitaryan, Henrikh

Pogba, Paul Labile*

Rojo, Faustino Marcos Alberto

Romero, Sergio German

Shaw, Luke Paul Hoare*

Smalling, Christopher*

Valencia Mosquera, Luis Antonio

Wilson, James Antony*

Young, Ashley Simon*





MAN CITY

Aguero Del Castillo, Sergio

Bravo Munoz, Claudio Andres

Da Silva, Danilo Luiz

De Bruyne, Kevin

Delph, Fabian*

Gundogan, Ilkay

Jimenez Silva, David Josue

Kompany, Vincent

Luiz Roza, Fernando

Mangala, Eliaquim

Mendy, Benjamin

Mota Veiga de Carvalho E Silva, Bernardo

Otamendi, Nicolas

Santana de Moraes, Ederson

Sterling, Raheem Shaquille*

Stones, John*

Toure, Gnegneri Yaya

Walker, Kyle Andrew*





TOTTENHAM

Alderweireld, Toby Albertine

Aurier, Serge

Davies, Benjamin Thomas*

Dembele, Mousa

Dier, Eric Jeremy Edgar

Eriksen, Christian

Gazzaniga, Paulo Dino

Heung-Min, Son

Janssen, Vincent Petrus Anna Sebastiaan

Kane, Harry*

Lamela, Erik

Llorente Torres, Fernando Javier

Lloris, Hugo

Nkoudou Mbida, Georges-Kevin

Rose, Daniel Lee*

Sissoko, Moussa

Trippier, Kieran John*

Vertonghen, Jan

Vorm, Michel

Wanyama, Victor



LIVERPOOL

Barbosa De Oliveira, Roberto Firmino

Bogdan, Adam

Can, Emre

Clyne, Nathaniel Edwin*

Coutinho Correia, Philippe

Flanagan, Jonathan*

Henderson, Jordan Brian*

Ings, Daniel William John*

Jones, Lloyd Richard*

Karius, Loris Sven

Klavan, Ragnar

Lallana, Adam David*

Lovren, Dejan

Mane, Sadio

Markovic, Lazar

Matip, Job Joel Andre

Mignolet, Simon

Milner, James Philip*

Moreno Perez, Alberto

Oxlade-Chamberlain, Alexander Mark David*

Robertson, Andrew

Salah, Mohamed

Sturridge, Daniel*

Ward, Daniel*

Wijnaldum, Georginio



ARSENAL

Akpom, Chuba*

Bellerin, Hector*

Cech, Petr

Chambers, Calum*

Coquelin, Francis*

Debuchy, Mathieu

Elneny, Mohamed Naser Elsayed

Giroud, Olivier

Holding, Robert Samuel*

Iliev, Deyan

Kolasinac, Sead

Koscielny, Laurent

Lacazette, Alexandre

Macey, Matthew Ryan Yes

Mertesacker, Per

Monreal, Ignacio

Mustafi, Shkodran

Ospina, David

Ozil, Mesut

Ramsey, Aaron James*

Sanchez, Alexis

Walcott, Theo James*

Welbeck, Daniel*

Wilshere, Jack Andrew*

Xhaka, Granit