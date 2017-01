Serie A - All the official transfer business so far



The January transfer has now been open just over a week as clubs around Europe look to strengthen their squads ahead of the second-half of the season. Here's the Calciomercato.com guide to al the Serie A business done so far:



Key to symbols: g (Goalkeeper) d (Defender) m (Midfielder) f (Forward)

​

ATALANTA

In:

Out: Stendardo (d, Pescara), Pinilla (f, Genoa).



BOLOGNA

In:

Out: Morleo (d, Bari).



CAGLIARI

In: Gabriel (g, Milan)

Out: Krajnc (d, Frosinone), Storari (g, Milan)



CHIEVO

In:

Out:



CROTONE

In:

Out: Parigini (m, Bari).



EMPOLI

In:

Out: Gilardino (f, Pescara)



FIORENTINA

In:

Out:



GENOA

In: Morosini (m, Brescia), Beghetto (m, Spal), Pinilla (f, Atalanta), Taarabt (m, Benfica).

Out: Rincon (m, Juventus), Pavoletti (f, Napoli), Fiamozzi (d, Frosinone).



INTER

In:

Out: Felipe Melo (m, Palmeiras), Jovetic (f, Sevilla)



JUVENTUS

In: Rincon (m, Genoa).

Out:



LAZIO

In:

Out:



MILAN

In: Storari (g, Cagliari)

Out:: Gabriel (g, Cagliari)



NAPOLI

In: Pavoletti (f, Genoa).

Out:



PALERMO

In: Silva (f, GIF Sundsvall)

Out:



PESCARA

In: Stendardo (d, Atalanta), Cerri (f, Spal), Bovo (d, Torino), Gilardino (f, Empoli), Cubas (m, Boca Juniors)

Out: Aquilani (m, Sassuolo), Pigliacelli (g, Trapani).



ROMA

In:

Out: Iturbe (f, Torino).



SAMPDORIA

In: Bereszynski (d, Legia Warsaw).

Out: Eramo (m, Benevento).



SASSUOLO

In: Aquilani (m, Pescara).

Out:



TORINO

In: Iturbe (f, Roma), Carlao (d, Apoel Nicosia)

Out: Bovo (d, Pescara).



UDINESE

In:

Out: Armero (d, Bahia), Penaranda (f, Malaga).