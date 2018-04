Serie A referees appointed for Juve-Napoli and matchweek 34

The Italian football federation has named the referees for next week-end when Napoli will travel to Turin to face Juventus in a key match for the scudetto race.

SPAL – ROMA, Saturday h. 3pm

TAGLIAVENTO

MELI – VIVENZI

IV Official: CALVARESE

VAR: FABBRI

AVAR (VAR assistant): PERETTI



SASSUOLO – FIORENTINA, Saturday h. 6 pm

IRRATI

CRISPO – LO CICERO

IV: PICCININI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: POSADO



MILAN – BENEVENTO, Saturday h. 8.45 pm

MARIANI

BOTTEGONI – PRENNA

IV: PISCOPO

VAR: ABISSO

AVAR: CARBONE



CAGLIARI – BOLOGNA, Sunday h. 12.30 pm

DOVERI

LIBERTI – FIORE

IV: MARTINELLI

VAR: MARESCA

AVAR: TEGONI



LAZIO – SAMPDORIA, Sunday h. 3pm

ORSATO

DI FIORE – MANGANELLI

IV: MANGANIELLO

VAR: PAIRETTO

AVAR: RANGHETTI



ATALANTA – TORINO, Sunday h. 3pm

AURELIANO

SCHENONE – TASSO

IV: RAPUANO

VAR: GUIDA

AVAR: FIORITO



UDINESE – CROTONE, Sunday h. 3pm

DI BELLO

GIALLATINI – PRETI

IV: ILLUZZI

VAR: DAMATO

AVAR: LONGO



CHIEVO – INTER, Sunday h. 3pm

VALERI

MARRAZZO – PAGANESSI

IV: PASQUA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DOBOSZ



JUVENTUS – MAPOLI, Sunday h. 8.45

ROCCHI

DI LIBERATORE – TONOLINI

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: VUOTO



GENOA – H. VERONA, Monday h. 8.45

GAVILLUCCI

DI VUOLO – GORI

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: ALASSIO