ATALANTA

Arrivals: Mancini (d, Perugia), Schmidt (c, San Paolo), Cornelius (a, FC Copenhagen), Gosens (d, Heracles), Haas (c, Lucerna), Palomino (d, Ludogorets), Vido (a, Cittadella), Ilicic (c, Fiorentina), Castagne (d, Genk), Orsolini (a, Ascoli), De Roon (c, Middlesbrough), Guth (d, Coritiba), Monachello (a, Palermo).

Returning: Monachello (a, Ternana).

Departures: Kessie (c, Milan), Konko (d, svincolato), Raimondi (d, fine carriera), Migliaccio (c, fine carriera), Zukanovic (d, Genoa), Grassi (c, Spal). Mounier (a, Bologna), Capone (a, Pescara), Latte Lath (a, Pescara), Conti (d, Milan), Paloschi (a, Spal), Djimsiti (d, Benevento), Cabezas (a, Panathinaikos), Pesic (a, Stella Rossa), D'Alessandro (a, Benevento), Bastoni (d, Atalanta, per il 2019).

Probable formation (3-4-3): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; CASTAGNE, Cristante, Freuler, Spinazzola; ILICIC, Petagna, Gomez.

Coach: Gasperini (confermato).

BENEVENTO

Arrivals: Gravillon (d, Inter), Coda (a, Salernitana), Letizia (d, Carpi), Belec (p, Carpi), Costa (d, Empoli), Djimsiti (d, Atalanta), Di Chiara (d, Perugia), D'Alessandro (a, Atalanta), Cataldi (c, Genoa), Brignoli (p, Perugia), Memushaj (c, Pescara), Armenteros (a, Heracles) Iemmello (a, Sassuolo), Pargini (a, Torino), Antei (d, Sassuolo), Lazaar (d, Newcastle).

Returning: Agyei (c, Ancona), Kanoute (a, Juve Stabia).

Departures: Cragno (p, Cagliari), Alastra (p, Palermo), Badagur (d, Brescia), Pajac (c, Perugia), Matera (c, Andria), Falco (a, Bologna), Pezzi (d, Cittadella), Buzzegoli (c, Ascoli), Padella (d, Ascoli), Eramo (c, Entella), Ceravolo (a, Parma), Cisse (a, Bari).

Probable formation (4-4-2): BELEC; LETIZIA, DJIMSITI, Costa, DI CHIARA; Ciciretti, MEMUSHAJ, CATALDI, D'ALESSANDRO; PARIGINI, IEMMELLO.

Allenatore: Baroni (confermato).

BOLOGNA

Arrivals: De Maio (d, Fiorentina), Gonzalez (d, Palermo), Poli (c, Milan), Santurro (p, Siracusa), Falletti (a, Ternana), Palacio (a, Inter), Avenatti (a, Ternana), Keita (d, Birmingham).

Returning: Helander (d, Verona), Crisetig (c, Crotone), Mounier (a, Atalanta).

Departures: Dzemaili (c, Montreal Impact), Sadiq (a, Torino), Oikonomou (d, Spal), Rizzo (c, Spal), Viviani (c, Spal), Gastaldello (d, Brescia), Mounier (c, Panathinaikos).

Probable formation (4-2-3-1): Mirante; Mbaye, GONZALEZ, DE MAIO, Masina; POLI, Taider; Di Francesco, Verdi, Krejci; Destro.

Coach: Donadoni (confermato).

CAGLIARI

Arrivals: Cigarini (c, Sampdoria), Andreolli (d, Inter), Romagna (d, Novara), van der Wiel (d, Fenerbahce), Pavoletti (a, Napoli).

Returning: Cragno (p, Benevento), Cossu (a, Olbia), Giannetti (a, Spezia).

Departures: Bruno Alves (d, Glasgow Rangers), Gabriel (p, Milan), Di Gennaro (c, Lazio), Tachtsidis (c, Olympiacos), Murru (d, Sampdoria), Isla (c, Fenerbahce), Han (a, Perugia), Borriello (a, Spal), Salamon (d, Spal), Cop (a, Standard Liegi).

Probable formation (4-3-1-2): CRAGNO; Pisacane, Ceppitelli, ANDREOLLI, VAN DER WIEL; Barella, CIGARINI, Ionita; Joao Pedro; PAVOLETTI, Sau.

Coach: Rastelli (confermato).

CHIEVO

Arrivals: Gaudino (c, Bayern Monaco), Garritano (c, Cesena), A. Rodriguez (a, Cesena), Rigione (d, Cesena), Pucciarelli (a, Empoli), Jaroszynski (d, Cracovia), Stepinski (a, Nantes).

Returning: Bani (d, Pro Vercelli), Yamga (a, Arezzo), Tomovic (d, Fiorentina).

Departures: Bressan (p, svincolato), Provedel (p, Empoli), Spolli (d, Genoa), Sardo (d, fine carriera), Izco (c, Crotone), de Guzman (c, Eintracht Francoforte), Gakpé (a, Amiens).

Probable formation (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Cesar, Gobbi; Castro, GAUDINO, Radovanovic; Birsa; Inglese, PUCCIARELLI.

Coach: Maran (confermato).

CROTONE

Arrivals: Kragl (d, Frosinone), Budimir (a, Sampdoria), Faraoni (d, Udinese), Cabrera (d, Saragozza), Izco (c, Chievo), Ajeti (d, Torino), Crociata (c, Milan), Mandragora (c, Juventus), Romero (c, Mineros), Tumminello (a, Roma).

Departures: Capezzi (c, Sampdoria), Crisetig (c, Bologna), Rosi (d, Genoa), Ferrari (d, Sampdoria), Falcinelli (a, Sassuolo), Mesbah (d, Losanna), Claiton dos Santos (d, Cremonese), Dussenne (d, Genk).

Probable formation (4-4-2): Cordaz; FARAONI, Ceccherini, CABRERA, Martella; Rohden, IZCO, MANDRAGORA, KRAGL; BUDIMIR, TUMMINELLO.

Coach: Nicola (confermato).

FIORENTINA

Arrivals: Vitor Hugo (d, Palmeiras), Milenkovic (d, Partizan), Bruno Gaspar (d, Vitoria Guimaraes), Vlahovic (a, Partizan Belgrado), Graiciar (a, Slovan Liberec), Hristov (d, Slavia Sofia), Zekhnini (c, Odds Ballklubb), Veretout (c, Aston Villa), Benassi (c, Torino), Eysseric (c, Nizza), Dias (c, Monaco), Biraghi (d, Pescara), Simeone (a, Genoa), Pezzella (d, Betis), Laurini (d, Empoli), Thereau (a, Udinese), Lo Faso (a, Palermo).

Returning: Mati Fernandez (c, Milan).

Departures: Gonzalo Rodriguez (d, San Lorenzo), De Maio (d, Bologna), Salcedo (d, Eintracht Francoforte), Scalera (d, Bari), Tello (a, Betis), Ilicic (c, Atalanta), Borja Valero (c, Inter), Castrovilli (c, Cremonese), Milic (d, Olympiacos), Bernardeschi (a, Juventus), Tatarusanu (p, Nantes), Vecino (c, Inter), Kalinic (a, Milan), Gigli (d, Ternana), Tomovic (d, Chievo).

Probable formation (4-3-3): Sportiello; LAURINI, PEZZELLA, Astori, BIRAGHI; Benassi, Badelj, VERETOUT; Chiesa, SIMEONE, THEREAU.

Coach: Pioli (nuovo).

GENOA

Arrivals: Galabinov (a, Novara), Spolli (d, Chievo), Zukanovic (d, Atalanta), Bertolacci (c, Milan), Lapadula (a, Milan), Centurion (a, Boca Juniors), Rodriguez (c, Banfield), Migliore (d, Spezia), Rossettini (d, Torino), Brlek (c, Wisla Cracovia).

Returning: Landre (d, Pisa), Rosi (d, Crotone).

Departures: Burdisso (d, svincolato), Cataldi (c, Benevento), Ntcham (c, Celtic), Orban (d, Racing Avellaneda), Beghetto (d, Frosinone), Pinilla (a, Universidad de Chile), Munoz (d, Leganes), Simeone (a, Fiorentina), Morosini (c, Avellino), Gakpé (a, Amiens), Brivio (d, Virtus Entella), Hiljemark (c, Panathinaikos), Ninkovic (c, Empoli).

Probable formation: (3-4-3) Perin; Biraschi, ROSSETTINI, ZUKANOVIC; Lazovic, Veloso, BERTOLACCI, Laxalt; Pandev, LAPADULA, Centurion.

Coach: Juric (confermato).

INTER

Arrivals: Padelli (p, Torino), Zaniolo (c, Entella), Odgaard (a, Lyngby), Skriniar (d, Sampdoria), Borja Valero (c, Fiorentina), Vecino (c, Fiorentina), Dalbert (d, Nizza), Cancelo (d, Valencia), Bastoni (d, Atalanta, per il 2019), Karamoh (a, Caen)

Returning: Ranocchia (d, Hull).

Departures: Carrizo (p, Monterrey), Andreolli (d, Cagliari), Sainsbury (d, Jiangsu Suning), Palacio (a, Bologna), Gravillon (d, Benevento), Banega (c, Siviglia), Radu (p, Avellino), Bakayoko (a, Sochaux), Biabiany (c, Sparta Praga), Medel (d, Besiktas), Murillo (d, Valencia), Kondogbia (c, Valencia), Manaj (a, Granada), Della Giovanna (d, Spal), Ansaldi (d, Torino).

Probable formation (4-2-3-1): Handanovic; CANCELO, SKRINIAR, Miranda, DALBERT; Gagliardini, VECINO; Candreva, BORJA VALERO, Perisic; Icardi.

Coach: Spalletti (nuovo).

JUVENTUS

Arrivals: Bentancur (c, Boca Juniors), Douglas Costa (c, Bayern Monaco), Szczesny (p, Roma), De Sciglio (d, Milan), Bernardeschi (c, Fiorentina), Matuidi (c, Paris Saint-Germain), Howedes (d, Schalke).

Returning: Thiam (a, Empoli).

Departures: Dani Alves (d, PSG), De Ceglie (d, svincolato), Mattiello (d, Spal), Neto (p, Valencia), Audero (p, Venezia), Bonucci (d, Milan), Mandragora (c, Crotone), Lemina (c, Southampton), Rincon (c, Torino), Rogerio (d, Sassuolo), Kean (a, Verona).

Probable formation (4-3-2-1): Buffon; DE SCIGLIO, HOWEDES, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, MATUIDI; Dybala, DOUGLAS COSTA; Higuain.

Coach: Allegri (confermato).

LAZIO

Arrivals: Marusic (a, Oostende), Lucas Leiva (c, Liverpool), Di Gennaro (c, Cagliari), Caicedo (a, Espanyol).

Returning: Mauricio (d, Spartak Mosca), Morrison (c, QPR), Kishna (a, Lille), Guerrieri (p, Trapani), Luiz Felipe (d, Salernitana), Palombi (a, Ternana), Oikonomidis (a, Aarhus), Perea (a, Ludogorets).

Departures: Biglia (c, Milan), Hoedt (d, Southampton), Keita (a, Monaco).

Probable formation: (3-5-1-1) Strakosha; Bastos, de Vrij, Wallace; MARUSIC, Parolo, LUCAS LEIVA, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.

Coach: Inzaghi (confermato).

MILAN

Arrivals: Musacchio (d, Villarreal), Kessie (c, Atalanta), Rodriguez (d, Wolfsburg), André Silva (a, Porto), Borini (a, Sunderland), Calhanoglu (c, Bayer Leverkusen), Conti (d, Atalanta), Donnarumma A. (p, Asteras Tripolis), Bonucci (d, Juventus), Biglia (c, Lazio), Kalinic (a, Fiorentina).

Returning: Gabriel (p, Cagliari), Mauri (c, Empoli), Niang (a, Watford).

Departures: Ocampos (a, Marsiglia), Mati Fernandez (c, Fiorentina), Pasalic (c, Spartak Mosca), Deulofeu (a, Barcellona), Honda (a, Pachuca), Poli (c, Bologna), Plizzari (p, Ternana), Kucka (c, Trabzonspor), Bertolacci (c, Genoa), Lapadula (a, Genoa), De Sciglio (d, Juventus), Vangioni (d, Monterrey), Crociata (c, Crotone), Bacca (a, Villarreal), Niang (a, Torino).

Probable formation (3-4-3): Donnarumma; MUSACCHIO, BONUCCI, Romagnoli; CONTI, BIGLIA, KESSIE, RICARDO RODRIGUEZ; Suso, KALINIC, Bonaventura.

Coach: Montella (confermato).

NAPOLI

Arrivals: Ounas (a, Bordeaux), Mario Rui (d, Roma), Mezzoni (c, Carpi).

Returning: Zuniga (d, Watford).

Departures: Pavoletti (a, Cagliari), Strinic (d, Sampdoria).

Probable formation (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Hamsik, Diawara, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

Probable formation: Sarri (confermato).

ROMA

Arrivals: Moreno (d, PSV Eindhoven), Karsdorp (d, Feyenoord), Pellegrini (c, Sassuolo), Gonalons (c, Lione), Under (a, Basaksehir), Defrel (a, Sassuolo), Kolarov (d, Manchester City), Corlu (c, Brondby), Schick (a, Sampdoria).

Rientri: Skorupski (p, Empoli), Gyomber (d, Terek Grozny), Castan (d, Torino), Vainqueur (c, Marsiglia).

Departures: Totti (a, fine carriera), Szczesny (p, Juventus), Vermaelen (d, Barcellona), Grenier (c, Lione), Salah (a, Liverpool), Soleri (a, Spezia), Paredes (c, Zenit), Rudiger (d, Chelsea), Mario Rui (d, Napoli), Marchizza (d, Sassuolo), Frattese (c, Sassuolo), Gyomber (d, Bari) Tumminello (a, Crotone).

Probable formation (4-3-2-1): Alisson; KARSDORP, Manolas, MORENO, KOLAROV; Strootman, GONALONS, PELLEGRINI; Nainggolan, SCHICK; Dzeko.

Coach: Di Francesco (nuovo).

SAMPDORIA

Arrivals: Caprari (a, Pescara), Murru (d, Cagliari), Capezzi (c, Crotone), Verre (c, Pescara), Kownacki (a, Lech Poznan), Gaston Ramirez (c, Middlesbrough), Ferrrari (d, Sassuolo), Andersen (d, Twente), Strinic (t, Napoli), Zapata (a, Napoli), Mikulic (d, Radnički).

Returning: Ivan (c, Bari), Martinelli (c, Brescia).

Departures: Bruno Fernandes (c, Sporting Lisbona), Cigarini (c, Cagliari), Palombo (c, fine carriera), Budimir (a, Crotone), Skriniar (d, Inter), Muriel (a, Siviglia), Simic (d, Empoli), Schick (a, Roma).

Probable formation (4-3-1-2): Viviano; Sala, Silvestre, FERRARI, MURRU; Barreto, Torreira, Praet; GASTON RAMIREZ; Quagliarella, CAPRARI.

Coach: Giampaolo (confermato).

SASSUOLO

Arrivals: Cassata (c, Ascoli), Marchizza (d, Roma), Frattesi (c, Roma), Goldaniga (d, Palermo), Marson (p, Palermo), Rogerio (d, Juventus).

Returning: Falcinelli (a, Crotone).

Departures: Aquilani (c, Las Palmas), Pellegrini (c, Roma), Franchini (c, Ternana), Defrel (a, Roma), Ferrari (d, Sampdoria), Pomini (p, Palermo), Iemmello (a, Benevento), Antei (d, Benevento), Martin (d, Sudtirol), Ricci (a, Genoa).

Probable formation (4-3-3): Consigli; Lirola, Acerbi, Cannavaro, Peluso; Duncan, Magnanelli, Missiroli; Berardi, FALCINELLI, Politano.

Coach: Bucchi (nuovo).

SPAL

Arrivals: Oikonomou (d, Bologna), Rizzo (c, Bologna), Mattiello (d, Juventus), Felipe (d, Udinese), Viviani (c, Hellas Verona), Paloschi (a, Atalanta), Gomis (p, Salernitana), Polvani (d, Pontedera), Vaisanen (d, Aik Solna), Pa Konate (d, Malmo), Grassi (c, Atalanta), Viviani (c, Bologna), Borriello (a, Cagliari), Salamon (d, Cagliari), Bonazzoli (a, Brescia), Della Giovanna (d, Inter), Gabriel Barbosa (a, Palmeiras), Vitale (c, Venezia).

Departures: Bonifazi (d, Torino), Pontisso (d, Udinese), Del Grosso (d, Atalanta), Ghiglione (c, Pro Vercelli), Zigoni (a, Venezia), Castagnetti (c, Empoli), Giani (d, Spezia), Silvestri (d, Trapani), Finotto (a, Ternana), Arini (c, Cremonese), Polvani (d, Empoli), Gasparetto (d, Ternana).

Probable formation (3-5-2): Meret; OIKONOMOU, Vicari, FELIPE; Lazzari, GRASSI, VIVIANI, Mora, KONATE; PALOSCHI, BORRIELLO.

Coach: Semplici (confermato).

TORINO

Arrivals: Sirigu (p, Osasuna), Milinkovic-Savic (p, Lechia Danzica), Lyanco (d, San Paolo), Berenguer (a, Osasuna), N'Koulou (d, Lione), Rincon (c, Juventus), Sadiq (a, Bologna), Niang (a, Milan), Burdisso (d, svincolato).

Returning: Bonifazi (d, Spal), Ansaldi (d, Inter).

Departures: Hart (p, West Ham), Padelli (p, Inter), Castan (d, Roma), Iturbe (a, Club Tijuana), Carlao (d, Apoel Nicosia), Ajeti (d, Crotone), Benassi (c, Fiorentina), Rossettini (d, Genoa), Parigini (a, Benevento), Maxi Lopez (a, Udinese), Avelar (d, Amiens).

Probable formation (4-2-3-1): SIRIGU; ANSALDI, N'KOULOU, BONIFAZI, Barreca; RINCON, Baselli; Iago Falque, Ljajic, NIANG; Belotti.

Coach: Mihajlovic (confermato).

UDINESE

Arrivals: Bizzarri (p, Pescara), Pezzella (d, Palermo), Lasagna (a, Carpi), Barak (c, Slavia Praga), Malle (a, Granada), Ingelsson (c, Kalmar), Nuytinck (d, Anderlecht), Bajic (a, Konyaspor), Behrami (c, Watford), Larsen (d, Austria Vienna).

Returning: Pontisso (d, Spal), Wague (d, Leicester), Kone (c, Granada), Iniguez (c, Tigre), Maxi Lopez (a, Udinese).

Departures: Duvan Zapata (a, Napoli), Kums (c, Anderlecht), Felipe (d, Spal), Faraoni (d, Crotone), Heurtaux (d, Verona), Badu (c, Bursaspor), Gabriel Silva (d, Saint-Etienne), Thereau (a, Fiorentina), Karnezis (p, Watford), Kone (c, AEK Atene), Wague (d, Watford).

Probable formation (4-3-3): Scuffet; Widmer, Danilo, Samir, PEZZELLA; Fofana, Balic, Jankto; De Paul, LASAGNA, MAXI LOPEZ.

Allenatore: Delneri (confermato).

VERONA

Arrivals: Verde (a, Avellino), Cerci (a, Atletico Madrid), Heurtaux (d, Udinese), Felicioli (d, Ascoli), Silvestri (p, Leeds), Buchel (c, Empoli), Caceres (d, svincolato), Lee (a, Barcellona), Kean (a, Juventus).

Returning: Laner (c, Modena).

Departures: Pisano (d. Bristol), Helander (d, Bologna), Boldor (d, Montreal Impact), Ganz (a, Pescara), Cappelluzzo (a, Pescara), Troianiello (c, Sambenedettese), Viviani (c, Spal), Siligardi (a, Parma), Luppi (c, Entella), Juanito Gomez (a, svincolato).

Probable formation (4-3-3): Nicolas; Romulo, CACERES, HEURTAUX, Souprayen; Zuculini, Fossati, Bessa; CERCI, Pazzini, VERDE.

Coach: Pecchia (confermato).