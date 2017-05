Ventura names Italy squad for friendly against San Marino

Giampiero Ventura has named his 22-man squad or Italy’s friendly game against San Marino. The squad includes various young players as most of the senior ones will be called at the beginning of June when Italy will have to play the 2018 World Cup qualifiers. Here’s Ventura squad.



Goalkeepers: Pierluigi Gollini (Atalanta), Simone Scuffet (Udinese);

Defenders: Cristiano Biraghi (Pescara), Davide Calabria (Milan), Mattia Caldara (Atalanta), Federico Ceccherini (Crotone), Andrea Conti (Atalanta), Emerson Palmieri dos Santos (Roma), Alex Ferrari (Verona), Gian Marco Ferrari (Crotone);

Midfielders: Daniele Baselli (Torino), Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo);

Wingers: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Matteo Politano (Sassuolo), Simone Verdi (Bologna);

Strikers: Diego Falcinelli (Crotone), Roberto Inglese (Chievo), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta).