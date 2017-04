Anniversario infausto per il calcio italiano quello odierno: dieci anni fa, in una terribile notte all'Old Trafford, la Roma venne distrutta per 7-1 dal Manchester United nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. I giallorossi sono stati i più propensi a simili sconfitte nella massima competizione continentale, ma nella lista delle dieci peggiori débacle italiane in Champions c'è posto per tutti. Sperando che, alla vigilia dell'andata del quarto di finale tra Juventus e Barcellona, possa evitare ai bianconeri un simile crollo.





10) Juventus-Bayern Monaco 1-4

Fase a gironi - Champions League 2009/10



Si parte proprio dai bianconeri, allora allenati da Ciro Ferrara. Il vantaggio di David Trezeguet illude, poi arriva il pareggio dal dischetto del portiere Butt nel primo tempo ed i gol decisivi di Olic, Mario e Tymoschuk nella ripresa a legittimare il dominio bavarese durante l'intero match, che condanna la Juventus all'Europa League.



9) Barcellona-Roma 6-1

Fase a gironi - Champions League 2015/16



La Roma passa a fatica il turno in un girone abbordabile, ma subisce una terribile sconfitta nel corso della quinta giornata. Il 6-1 del Camp Nou è scritto dalle doppiette di Suarez e Messi, oltre che dai gol di Piqué e Adriano. Neymar e Dzeko sbagliano un rigore per parte, prima che l'attaccante bosniaco trovi il gol della bandiera in pieno recupero.



8) Inter-Arsenal 1-5

Fase a gironi - Champions League 2003/04



Una sconfitta bruciante per l'Inter, che pareggia l'ultima partita contro la Dinamo Kiev e finisce esclusa dagli ottavi di Champions. Ancor più dolorosa per il parziale subito contro una squadra priva di Bergkamp, Vieira e Wiltord. Vieri risponde all'iniziale vantaggio di Henry, ma nella ripresa Ljunberg, Edu, Pires e il secondo gol dell'attaccante francese siglano la storica cinquina a San Siro.



7) Barcellona-Milan 4-0

Ottavi di finale - Champions League 2012/13



Il 2-0 dell'andata spinge i rossoneri verso una storica impresa negli ottavi, ma la doppietta di Messi nel primo tempo ristabilisce la parità nel confronto. Il secondo gol arriva dopo un incredibile palo di Niang, che avrebbe potuto cambiare la storia del match. Ripresa senza storia e arriva il poker, con Villa e Jordi Alba a spegnere le speranze europee del Milan.



6) Valencia-Lazio 5-2

Quarti di finale - Champions League 1999/2000



Il miglior risultato di sempre per i biancocelesti in Champions, mai ai quarti in altre occasioni, coincide con una fragorosa sconfitta in terra iberica. Il Valencia, poi finalista perdente, colpisce subito con Angulo e Gerard. Simone Inzaghi illude, poi Gerard fa tripletta e il Mestalla esplode. Salas prova a riaprire i conti, ma Claudio Lopez a un minuto dalla fine mette il punto del 5-2.



5) Roma-Bayern Monaco 1-7

Fase a gironi - Champions League 2014/15



I giallorossi mancano la qualificazione in un raggruppamento di ferro con Bayern Monaco e Manchester City, ma a far discutere è soprattutto il crollo verticale vissuto in casa contro i bavaresi. Nell'ordine Robben, Goetze, Lewandowski, di nuovo l'olandese, un rigore di Mueller, Ribery e Shaqiri fanno sette per gli ospiti, mentre il solo Gervinho non allevia i dolori dell'Olimpico.



4) Inter-Schalke 2-5

Quarti di finale - Champions League 2010/11



L'Inter del Triplete incappa in un'assurda débacle casalinga contro lo Schalke nell'andata dei quarti di finale, compromettendo la possibile conferma sul trono europeo. Stankovic con un gol d'antologia apre le danze, Milito riporta avanti i nerazzurri dopo il pareggio di Matip, ma a ballare alla fine sono i tedeschi grazie alla doppietta di Edu, al gol di Raul e all'autorete di Ranocchia.



3) Deportivo-Milan 4-0

Quarti di finale - Champions League 2003/04



La sconfitta più improbabile nella storia rossonera. Dopo il 4-1 dell'andata dei quarti nel 2004, il Milan si presenta spavaldo a La Coruna. Il Depor, però, impone la propria legge. In un tempo il vantaggio dell'andata è già cancellato dai gol di Pandiani, Valeron e Luque, prima che Fran cali il poker a chiudere i conti a metà della ripresa.



2) Wiener-Juventus 7-0

Primo turno - Coppa dei Campioni 1958/59



Coppa dei Campioni 1958/59: la Juventus vince agilmente l'andata contro la squadra viennese per 3-1, ma al ritorno arriva una clamorosa sconfitta nella capitale austriaca. Skerlen, il poker di Hamerl e la doppietta di Hof rispediscono al mittente la squadra di Boniperti e Sivori. E' il KO più pesante nella storia bianconera.



1) Manchester-Roma 7-1

Quarti di finale - Champions League 2006/07



La Roma elimina il Lione agli ottavi e vince l'andata del turno successivo per 2-1 con i gol di Taddei e Vucinic. Al ritorno, però, tutto svanisce di fronte alla storica caduta di Old Trafford. La doppiette di Carrick e Ronaldo, i gol di Smith, Rooney ed Evra demoliscono le ambizioni della squadra di Luciano Spalletti, in cui è il solo De Rossi a centrare la porta avversaria.