E' il 19 agosto 2006, l'Italia è Campione del Mondo da poco più di un mese, mentre la Juve è sprofondata in Serie B, toccando il punto più basso della sua storia. L'umore è nero, ma c'è la voglia di ripartire, soprattutto dai campioni che sono rimasti, ma anche dalle belle e giovani promesse. Tra queste c'è Claudio Marchisio, 19enne di Torino, cresciuto nel settore giovanile della Juve dall'età di 7 anni. Un "veterano" dei colori bianconeri, pronto per il salto di qualità. E' il minuto 85' del primo turno di Coppa Italia, contro il Martina, Didier Deschamps lo chiama a sè. Entri al posto di Paro, e comincia la sua avventura in bianconero da prospetto, e undici anni dopo è il Principe, pardon il Principino, della Vecchia Signora bianconera. Ma questa data è nel suo destino. Oggi, 19 agosto 2017, 11 anni dopo, Marchisio è pronto a riprendersi la Juve dopo l'infortunio, Allegri non può fare a meno di lui. Non ora. Ed ecco perchè.@MenonAndrea