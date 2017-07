"Il cielo è blu sopra Berlino! L'Italia è campione del mondo per la quarta volta nella sua storia". Sembra ieri e ancora questa frase fa venire i brividi perchè racchiude in sè un'emozione unica che ha unito in un unico abbraccio l'intero paese. 11 anni fa l'Italia saliva sul tetto del mondo battendo ai rigori la Francia nella finale dei Mondiali disputata all'Olimpia Stadion di Berlino.



Il rigore di Zidane, il pareggio di Materazzi, protagonisti assoluti anche nel finale di gara con la testata passata alla storia e rifilata dal francese al difensore italiano. Poi la lotteria dei rigori, Pirlo, Materazzi, la traversa che ancora trema di Trezeguet, poi De Rossi, Del Piero e infine Fabio Grosso, e il suo urlo a squarciagola con la corsa a tutto campo divenuta simbolo di un successo insperato.



Proprio loro, i protagonisti dell'avventura ai Mondiali, hanno scelto i propri profili social per ricondividere ancora una volta il ricordo di quella magica notte. Una notte indelebile, che vogliamo farvi rivivere nella nostra gallery.