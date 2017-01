La UEFA ha presentato una nuova inchiesta sul proprio sito ufficiale per celebrare la generazione dei calciatori nati nel 1987 che in questa stagione compiranno 30 anni.



MESSI LA STELLA - Una generazione dorata ricca di grandissimi talenti e campioni in ogni reparto del campo. A partire da quel Leonel Messi vera e autentica stella di questa annata, alle prese con una difficile trattativa per il rinnovo del proprio contratto con il Barcellona.



QUANTI FUORICLASSE - Messi, tuttavia, non è l'unico grande talento presente in un elenco che comprende tantissimi attaccanti di livello mondiale come Cavani, Higuain, Suarez, Benzema, centrocampisti di grande qualità come Fabregas, Hamsik e Khedira, e difensori insuperabili come Bonucci e Piqué.



Questo l'elenco completo scelto dalla UEFA da cui abbiamo ricavato la nostra personale top 11.



- Gennaio: Jamie Vardy, Luis Suárez, Arda Turan

- Febbraio: Gerard Piqué, Edinson Cavani

- Aprile: Jan Vertonghen, Dimitri Payet, Sami Khedira, Joe Hart

- Maggio: Leonardo Bonucci, Cesc Fàbregas, Dries Mertens, Kevin Gameiro

- Giugno: Lionel Messi

- Luglio: Moussa Dembélé, Marek Hamšík

- Novembre: Marouane Fellaini

- Dicembre: Gonzalo Higuaín, Karim Benzema, Éder.



TOP 11 (3-4-3): Hart; Vertonghen, Bonucci, Piquè; Hamsik, Khedira, Fabregas, Mertens; Messi; Suarez, Higuain