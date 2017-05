è una delle produzioni dell'anno targata Sky Atlantic. Dopo il successo della prima stagione, 1992 - La Serie e dello speciale realizzato in parallelo dasu i migliori talenti nati nel 1992, anche per questa nuova annata abbiamo scelto i giocatori nati nel 1993 che sono stati e saranno protagonisti sul mercato. Divisi per ruolo, dai portieri agli attaccanti, proporremo in quattro diversi appuntamenti le nostre personali top 6 dei giocatori più appetiti nati nel 1993.Ecco i 6 portieri in lizza, VOTATE QUI il vostro preferito.Estremo difensore slovenoè giunto alla sua terza stagione consecutiva fra i pali dei Colchoneros. Prelevato a soli 21 anni per 16 milioni di euro, cifra record per un portiere in Spagna, Oblak ha prima scavalcato Moya nelle gerarchie di Simeone ed è poi diventato titolare indiscusso di quella che è stata ed è considerata una delle migliori difese d'Europa. Piace tantissimo al Manchester United e al PSG e anche l'Inter ci ha fatto un pensierino per il post-Handanovic.Dopo tre positivissimi anni in prestito fra Lens, Bastia e Villarreal questo doveva essere l'anno giusto per la consacrazione nel suo Paris Saint Germain di Alphonse Areola. Eppure per il portierino francese non è bastato un inizio di stagione da titolare per mantenere salda la sua posizione nel club di Emery. Trapp ha preso il suo posto nella seconda parte di annata, Mino Raiola ha provato a strapparlo al suo agente e l'idea del club di portare a Parigi un nuovo portiere ne stanno facendo uno dei profili più interessanti per il prossimo mercato.Un'altro portiere che ha perso il posto nel corso dell'anno è sicuramente Loris Karius. Il Liverpool non solo ha ridato i galloni da titolare a Mignolet, ma sta cercando un sostituto per entrambi i suoi portieri in estate. Il tedesco cresciuto fra Manchester City e Mainzche lo sta tenendo in considerazione per il dopo-Reina. E i Reds? Joe Hart, attualmente al Torino è un nome per la porta, ma piacciono anche Samir Handanovic e il prossimo portiere nato nel 1993.Nato e cresciuto nelè arrivato a conquistarsi un meritato posto da titolare nella formazione allenata da Jorge Sampoli in questa stagione. Ad inizio stagione avrebbe dovuto giocarsi il posto con Salvatore Sirigu che, però, non è riuscito a superarlo nelle gerarchie del club. Il Siviglia è vicinissimo alla qualificazione ai playoff di Champions, ma sul portiere andaluso hanno messo gli occhi sia ilche ilche sta programmando il dopo Keylor Navas.La tradizione dei portieri inglesi non è ricca di grandi talenti, ma dopo il rilancio italiano di Joe Hart c'è un altro numero uno inglese pronto a provare a ricalcare le orme del grande David Seaman. Si tratta diche, dopo una lunga gavetta nei campionati inglesi e un tremendo infortunio alla caviglia di inizio stagione è tornato titolarissimo della formazione allenata da Mark Hughes. Su di lui hanno messo gli occhi ildi Pep Guardiola e, rispettivamente alla ricerca di un sostituto di Claudio Bravo e Peter Cech.Fresco vincitore del titolo di campione di Portogallo con ilEderson Moraes Santana de Moraes o più semplicementeè uno dei portieri più ricercati d'Europa. Solo 12 gol subiti in stagione nella Liga portoghese, riflessi da felino e grande para rigori, fanno di lui uno dei migliori talenti fra i pali in circolazione. Piace aIl suo agente,, sta già fregandosi le mani per i guadagni assicurati.Da un'idea di @TramacEma