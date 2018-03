Oggi come ieri, la Serie A diciotto anni fa. Nell'anno in cui i primi 'millennials' diventano maggiorenni (per alcuni di loro due settimane fa è arrivato anche il primo voto alle politiche), torniamo indietro all'2000 e dintorni. Com'erano e dov'erano le attuali 20 squadre di Serie A in quel periodo? Com'erano le maglie, quali i titoli vinti (o persi), che facce avevano i giocatori? Oggi come ieri, la Serie A diciotto anni fa. Juventus, Milan, Inter, Napoli, Roma, Lazio, Fiorentina e tutte le altre 13 squadre della massima serie, eccole come erano agli albori del millennio. Scorri la FOTOGALLERY!