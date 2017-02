Che la Juventus sia un’autentica macchina da guerra soprattutto tra le mura amiche non rappresenta certo una novità: sono i numeri a sancirlo, in quanto la squadra di Allegri ha ottenuto ben 30 vittorie consecutive in campionato tra questa e la scorsa stagione ogni volta che è scesa in campo allo Juventus Stadium. Ora il sogno sarebbe infrangere un altro record: quello appartenente al Barcellona che dal febbraio ’58 al novembre ’60 ottenne ben 39 vittorie di fila al Camp Nou. Alla Juve ne mancano nove per eguagliare il primato dei blaugrana e le prossime squadre (o vittime?) che faranno visita allo Juventus Stadium saranno Milan, Chievo, Genoa, Torino e Crotone.