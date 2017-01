Miralem Pjanić has been directly involved in 16 goals in 22 games for Juventus this season (7 goals, 9 assists).

Forse un'opinione un po' più oggettiva e distaccata come quella del, può aiutarci a capire meglio. Chi crede che la stagione disputata dafinora sia stato sottotono, infatti, potrà fare affidamento alle statistiche pubblicate sul profilo Twitter dell'organo di governo del calcio in Europa, che ci dicono come il bosniaco sia uno dei giocatori più determinanti della, avendo: come poter pretendere di più di 7 gol e 9 assist? E' vero, non avrà sempre offerto prestazioni indimenticabili, ma i numeri parlano per lui e ci raccontano come il centrocampista ex giallorosso sia fondamentale nel creare imprevidibilità sia su azione che su palla da fermo.