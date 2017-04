Juan Sebastian Veron è stato uno dei centrocampisti più importanti del calcio contemporaneo, soprattutto in Italia, dove ha vestito le maglie di Sampdoria, Parma, Lazio e Inter. A 42 anni compiuti, ieri è partito titolare con la fascia da capitano nella partita persa dall'Estudiantes, squadra di cui è anche Presidente, contro il Barcelona SC in Copa Libertadores. Per lui si tratta di una promessa mantenuta, dopo aver detto: "Se vendiamo il 65% degli abbonamenti per il nuovo stadio, mi rimetto a giocare". I tifosi hanno accolto la richiesta e Veron ha rimesso gli scarpini.