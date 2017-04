Bayonne è una piccola e deliziosa città sdraiata ai piedi dei Pirenei, sul versante francese. Un luogo che per capitarci e per arrivarci devi avere uno scopo ben preciso. Altrimenti lo puoi sfiorare appena senza farci troppo caso. Ammenochè tu non sia un gourmand e intenditore di prosciutti. Qui, a ventiquattro chilometri dal confine con la Spagna, ne esiste uno di qualità rara e speciale introvabile in altre parti del mondo. Carni di una razza di maiali nutriti con mangimi che soltanto gli allevatori locali conoscono e poi una volta lavorate fatte seccare al vento del “phon” atlantico che amalgama e addolcisce il sale penetrato sino all’osso. Da leccarsi i baffi, come si dice. Di questo prodotto, principalmente, vivono i “bayonneis” oltreché di artigianato. Il turismo è da “toccata e fuga”. Verso nord per raggiungere la vicina e molto snob Biarritz. Verso sud dove, a sessanta chilometri, si trova Lourdes con il suo grande mistero mariano.