La Fiorentina vuol ripartire e tornare a stupire. E per farlo, sia a Crotone, ma soprattutto nella prossima stagione, ha intenzione di puntare su un terzetto tutto giovane e italiano. La BCS della viola è quella formata da Bernardeschi, Chiesa e Saponara, l'ultimo arrivato via Empoli, tre trequartisti, tre giocatori di talento e tre che riescono ad arrivare in zona gol con relativa facilità.



C'è da dire che è vero che la loro prima esibizione assieme, domenica scorsa contro il Cagliari, non è stata un granché, ma è anche vero che tutti credono, conoscendo il valore di questi tre giocatori, che si sia trattato di una semplice giornata negativa e di una casualità. Magari domenica arriverà la riprova.