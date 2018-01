Il giocatore dell’Empoli Manuel Pasqual, ex capitano della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino, in cui parla anche del rapporto tra i tifosi viola e i Della Valle: “La verità in questi casi sta nel mezzo. Il tifoso spera sempre che la squadra venga migliorata per cercare di raggiungere un obiettivo importante e mugugna perché vorrebbe che la proprietà mettesse qualcosa in più. Dall’altra parte però c’è una proprietà che, negli anni, ha sempre speso per restare in alto. Poi nel calcio non è detto che più spendi, più vinci. Serve una programmazione. Vivendo da molti anni a Firenze, mi dispiace vedere che, quando sembra di aver trovato una certa alchimia tra squadra, società e ambiente, spesso si rompe il giocattolo e tocca ripartire da zero. Tutto questo porta malcontenti a tutte le parti: proprietà, squadra, tifoseria. La soluzione? Spero per il bene che voglio alla famiglia Della Valle, ai miei ex compagni e a Firenze, che possano ritrovare l’alchimia giusta per raggiungere i risultati che meritano. In questo modo tutto sarebbe appianato. E mi auguro che i Della Valle restino, perché non è semplice trovare proprietà italiane così solide”.