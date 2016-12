Nel mercato di gennaio non arriverà nessun terzino. La priorità sono i centrocampisti e dopo l’arrivo di Rincon, la Juventus si sta muovendo per chiudere anche l’affare Witsel. Anche in caso di partenza di Evra, il sostituto di Alex Sandro diventerebbe Asamoah con tutte le operazioni legate all’arrivo di un nuovo laterale rimandate alla prossima estate. La Juventus a gennaio si rafforzerà sulle corsie laterali rinnovando i contratti di due giocatori già presenti in rosa: Stephan Lichtsteiner e Alex Sandro.



LO SVIZZERO – L’infortunio di Dani Alves ha rimesso Lichtsteiner al centro del progetto tecnico. Lo svizzero verrà reinserito in lista Champions dopo l’esclusione nella fase a gironi e la Juve eserciterà l’opzione per il rinnovo del giocatore entro il 31 gennaio 2017. Lichtsteiner ha già dato il suo benestare per rimanere alla Juventus ancora un anno e dopo le minacce di una burrascosa separazione estiva, l’inverno ha riportato la pace tra la Juventus e il terzino ex Lazio.



IL BRASILIANO – Per quanto riguarda Alex Sandro, l’esigenza rinnovo non scaturisce da contratti in scadenza o infortuni, ma dalla necessità di blindare uno dei migliori esterni sinistri in circolazione che non sta solo migliorando a vista d’occhio ma dà l’impressione di avere ancora incredibili margini di miglioramento. Per lui rinnovo in arrivo fino al 2021 con stipendio che dovrebbe passare da 2,8 a 3,5 milioni di euro a stagione. La Juventus non inserirà clausole nel nuovo contratto dell’ex Porto. Se Guardiola e Mourinho sono interessati al giocatore, dovranno sedersi con la Juve e negoziare. Intanto i bianconeri non pensano a nuovi nomi, ma si tengono stretti quello che hanno in casa.



