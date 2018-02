. E il suo, come sempre accade da inizio stagione, lo ha fatto. E pure alla grande. Nel secondo tempo contro lo Shakhtar, con i suoi in difficoltà,si traveste da supereroe: mano di richiamo per scacciare il tiro ravvicinato di, volo splendido con la mano sinistra per allontanare il destro dida fuori area. Il numero 1 giallorosso salva la Roma e la mantiene viva: dopo un primo tempo passato a raccogliere i cross avversari e impostare il gioco insieme ai compagni,- Ieri, nella serata di, c'è stata una sfida a distanza tra i due migliori interpreti del momento: da una parte il brasiliano giallorosso, dall'altra lo spagnolo di, quel Davidche ha bloccato il Siviglia e che, ora, è una spanna sopra a tutti per qualità e continuità di rendimento. L'ex, però, è sulla strada giusta per contendergli lo scettro. Ieri,, è stato il portiere che ha fatto più parate, in una singola partita, nella massima competizione europeadal 2011: 8, non succedeva dalla finale tra Red Devils e, con Van der Sar tra i pali. Anche, però, detiene un piccolo record, di imbattibilità, che per un portiere è tutto: a Roma, all'Olimpico, a casa sua, in questa Champions,Né il, né l', né il. E questo, per il ritorno con lo, fa ben sperare.- In campo vola e fa miracoli. E questo non passa inosservato agli occhi dei club europei. E neanche dei tifosi. Già, perché i fan del, ieri sera, hanno chiesto a gran voce, sui social, l'acquisto del brasiliano: via Karius e Mignolet, dentro il 25enne, in scadenza con lanelha come priorità il rinnovo di contratto di, che per il momento ha un ingaggio da Richiesta di 5 quella del suo entourage, clausola da 90 l'idea del club: si lavora, si tratta, ma ci vorrà tempo . Con i tifosi Reds che lo sognano e quelli dellache se lo gustano.