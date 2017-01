Ignazio Abate ha parlato a Milan Tv della partita persa dai rossoneri contro l'Udinese: ''La partita è stata strana. Sapevamo che era una gara sporca dove ci avrebbero fatto giocare poco. Siamo partiti beni e la prima mezz’ora avevamo il gioco in mano, potevamo creare qualcosa di importante. Il rammarico è quello di non averla chiusa. Abbiamo subito gol su una nostra disattenzione. Manuel sta facendo una grande stagione, sono errori che ci stanno. L’errore è sul secondo gol, dovevamo buttare via la palla. C’è da migliorare, ma ci sono anche aspetti positivi. Adesso paghiamo la prima disattenzione. Dobbiamo dare qualcosa in più. De Paul? Fallo che è da rosso diretto. Il problema siamo noi stessi. Abbiamo dimostrato che con la cattiveria mettiamo tutti in difficoltà. Dobbiamo farlo per 90′ e non a tratti. Oggi è una partita strana da commentare. Adesso stacchiamo la spina per 2 giorni, è importante. Ricarichiamo le batterie e pensiamo a una partita per volta. La classifica è corta, è un campionato ad alto livello. Non dobbiamo guardare la classifica, ma pensare alla nostra continuità. Con la Samp sarà un’altra battaglia''.