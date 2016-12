Il capitano del Milan, Ignazio Abate ha dichiarato dopo la Supercoppa italiana vinta ai rigori contro la Juventus a Doha: "Dopo anni difficili siamo riusciti ad alzare un trofeo, però come ho detto ieri in conferenza stampa, non siamo sazi e oggi forse era uno spartiacque per un inizio di un qualcosa di importante. Siamo un gruppo giovane, sano e vanno fatti i complimenti all'allenatore. È il suo primo trofeo e gliene auguro davvero tanti".



"Il merito di tutto questo è della società che ha creduto in noi e ha dato fiducia ad un gruppo giovane come il nostro. È una bella soddisfazione. La nostra dedica è per il presidente Berlusconi e Adriano Galliani. Sono molto felice per tutto il mondo Milan, per le nostre famiglie e i nostri figli che ci sono stati sempre vicino".



"Abbiamo battuto una grande squadra, dimostrando nell'arco della partita la nostra voglia di portare a casa questa coppa. Siamo partiti contratti per via dell'importanza della gara. Loro sono una squadra matura ed esperta, ma dopo il gol abbiamo preso il controllo della gara ottenendo meritatamente il successo".



"Prima di ogni partita ci sono sempre pensieri nuovi. Oggi per la prima volta ho ricordato ai miei compagni la finale di Coppa Italia, dove siamo usciti sconfitti immeritatamente e i sacrifici che abbiamo fatto in questi anni. Non abbiamo mai mollato e i risultati iniziano ad arrivare".



"Son contento sia venuto anche Montolivo con me ad alzare la coppa. Sta passando un periodo non semplice per via dell'infortunio e noi lo aspettiamo".

"Ora ci godiamo le vacanze e poi dovremo pensare domenica dopo domenica. Ormai tutti ci aspettano al varco, quindi bisogna stare sereni, continuare a lavorare restando umili, senza fare troppi voli. Sono sicuro che ci toglieremo altre soddisfazioni".

"Sono felice di far parte di questo gruppo. Sono ragazzi validi, e sono sicuro che daranno grosse soddisfazioni sia al Milan che alla Nazionale".