Intervistato da Premium Sport nel pre-partita di Milan-Crotone, il team manager dei rossoneri, Christian Abbiati, ha parlato della situazione della rosa allenata da Gennaro Gattuso: "Ha ragione il mister, non esistono partite facili. Per noi è importante vincere oggi per proseguire i miglioramenti che si sono visti nelle ultime due gare”.



LE PUNTE - "Kalinic ha giocato parecchio, oggi gioca Cutrone che sta facendo ottime cose. André Silva? Ha grandi qualità, puntiamo molto su di lui”.



BIGLIA - "Lucas veniva da un infortunio, nel derby ha fatto molto bene. Montolivo ha avuto un problemino ad inizio settimana e così il mister ha scelto Biglia, che sta bene fisicamente”.



LA STAGIONE - "Gattuso è qui da un mese, sta facendo un buon lavoro e sta lavorando molto sul lavoro fisico. Speriamo di trovare presto risultati positivi. Noi crediamo molto nell’Europa League, ma per ora meglio pensare ad una partita alla volta come dice Gattuso”.