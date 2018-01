Cristian Abbiati, club manager del Milan, è intervenuto a Premium Sport prima del match con la Lazio: "Partita importante, sarà difficile ma la sfida dell'andata è dimenticata e oggi ci sarà un'altra partita. Le big? Ci manca una vittoria con chi ci precede in classifica, speriamo possa arrivare oggi. In questo momento la squadra è pronta per affrontare un grande avversario come la Lazio. Sono poche partite che giochiamo più da squadra, a Cagliari siamo stati bravi a rimontare e a vincere. Il Milan sta giocando da squadra".