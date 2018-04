Il club manager del Milan Christian Abbiati ha parlato a pochi minuti dall'inizio del match col Napoli a Premium Sport: "Champions troppo lontana? Fino a che la matematica non ci dà sconfitti continuiamo a crederci. Comunque dobbiamo difendere la nostra posizione. Affrontiamo una squadra fortissima ma conosciamo il nostro valore e ce la giocheremo alla pari col Napoli. La sfida tra Donnarumma e Reina? Sono due grandissimi portieri, Gigio oggi giocherà la centesima partita in Serie A e gli faccio i complimenti. Dall’altra parte c’è Reina che ha vinto tutto: sarà una bella sfida tra di loro. Scambio Callejon-Suso? Callejon è un grande giocatore ma noi abbiamo Suso che è un campione e me lo terrei stretto. Poi se dovesse venire anche Callejon, ben venga. Lo sfogo di Buffon? In parte è giustificabile perché uscire a 30 secondi dalla fine brucia ma penso che si sia rivisto e sa di aver sbagliato. E’ un grande campione, può capitare di andare oltre le righe ma va capito".