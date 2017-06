Marco, ile il, con una spruzzata di Lionele di. Sono questi gli elementi della storia che vede protagonista, assoluto, il centrocampista italiano, e che ha avuto come sfondo quello di. Sì, perché nella meta estiva per eccellenza, Verratti e il suo agente, Donato, hanno incontrato e parlato con ilcome appreso da. Non solo la dirigenza, perché anche Lionel, punto fermo della Nazionale ma con nessuna presenza in A. Quindi Verratti ha già detto sì, ma c'è un problema, e neanche tanto piccolo: il- Difficile da sostituire, ilnon vuole mollare, arrivato a Parigi nel 2012, tanto che è pronta una proposta di rinnovo di contratto, con un cospicuo adeguamento di stipendio:(ingaggio alla, con ilche ora prende 6 più bonus). Tanti, tantissimi, ma non abbastanza per convincere Verratti,. Gli spagnoli non vogliono forzare la mano col Paris Saint-Germain, per non rovinare così i rapporti, quindi dovrà essere il calciatore a convincere la proprietà qatariota a dare il benestare alla cessione.- Nei giorni scorsi si è inserito anche ilnella trattativa, con Carloche ha chiamato il giocatore per convincerlo a raggiungerlo in Baviera. Niente da fare, Ha aspettato di capire i movimenti della Juventus , che, come testimoniano le parole di Marotta, non è interessata, quindi avanti tutta per il Barcellona.ora tocca a Verratti convincere il PSG.@AngeTaglieri88