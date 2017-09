ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:Abbiamo patito i carichi di lavoro maggiori rispetto al passato, ma adesso stiamo bene.Lui e il suo staff hanno passione, voglia e conoscenze. Dobbiamo trovare dentro di noi le motivazioni per fare meglio.perché inconsciamente rischi di non fare quello che potresti. Bisogna pensare in grande sempre, sennò ce ne pentiremo. Dobbiamo garantirci la salvezza in fretta e poi alzare l'asticella: mica possiamo accontentarci di arrivare quartultimi. La testa è fondamentale: senza le giuste motivazioni la stagione diventa un'agonia. Il modulo magari sarà temporaneo. Anche Bucchi ha iniziato col 4-3-3, poi è passato al 3-5-2 per dare compattezza. In campo vuole aggressività. Lascia libertà al giocatore che si muove dietro la punta e questo. Tutti possono sganciarsi ma poi devono tornare e aiutare".giocando a tre dietro salgo molto più spesso. A volte è come se fossi un terzino, cerco di produrre superiorità numerica. Quello che non cambia è l’atteggiamento: do tutto e se perdo non riesco a dormire.Se avessimo perso la nostra sana sfrontatezza saremmo dei polli, ce l'abbiamo dentro e dobbiamo tirarla fuori. Ma- "Perché non si è concretizzata la trattativa estiva con l'Inter? IoIo non avrei fatto la guerra al Sassuolo: ho ottimi rapporti con Squinzi e Carnevali.Ma questo mi dà anche un'ulteriore motivazione: voglio giocare benissimo col Sassuolo per meritarmi un grande club e dimostrare che, perché cerco la perfezione. Sa quando mi accorsi che in me qualcosa non andava?E quando vedo ex compagni comee aspetto che anche per me torni quel momento".Lui mi ha dato tantissimo, una carica incredibile. Quella che io cerco di trasmettere al Sassuolo".