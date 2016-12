Terra di poeti, santi, navigatori e... difensori. Questa è l'Italia e lo sa bene Claudio Ranieri, che a Leicester, dopo un anno da sogno, sta facendo i conti con la realtà della lotta per non retrocedere. Per mettere a posto la sua linea difensiva, con Morgan e Huth che non sono più quelli che hanno contribuito alla vittoria del titolo, il manager delle foxes ha chiesto Francesco Acerbi al Sassuolo.



L'offerta è arrivata al club neroverde ma, come appreso da calciomercato.com, il giocatore per il club è incedibile: troppo importante per Di Francesco e per il Sassuolo. Le foxes torneranno alla carica provando a mettere sul tavolo argomenti convincenti, perché è la prima scelta di Ranieri. E Acerbi, che ne pensa? Non chiude all'estero, ma la sua preferenza va all'Italia, alla Serie A.



In estate, poi, si faranno altri discorsi: un contratto in scadenza nel 2018, per il quale non sono ancora state avviate trattative per il prolungamento, l'Inter che osserva sempre con estrema attenzione e, come detto, quella voglia di Italia. Sì, terra di poeti, santi, navigatori e difensori.



