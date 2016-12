Solamente domani il ct del Ghana Avraham Grant diramerà la lista dei convocati per la Coppa d'Africa che si giocherà il Gabon dal 14 gennaio al 5 febbraio ma Afriyie Acquah ha già pronte le valigie per raggiungere il ritiro della propria nazionale.

Il centrocampista del Torino è infatti uno dei punti fermi della nazionale ghanese e, se domani arriverà l'attesa convocazione da parte di Grant, Mihajlovic rischia di perderlo per oltre un mese: in caso di convocazione Acquah salterebbe sicuramente le partite contro il Sassuolo, il Milan (sia in campionato che in Coppa Italia) e il Bologna poi, se il Ghana dovesse superare il girone eliminatario e arrivare a giocarsi una tra la finale per il primo posto e quella per il terzo, sarebbe indisponibile anche per le gare contro l'Atalanta e l'Empoli.