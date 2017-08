La cessione di Afriyie Acquah al Birmingham ora è tutt'altro che scontata. Anzi, al momento l'ipotesi più probabile è quella della permanenza al Torino del centrocampista ghanese. Gli infortuni occorsi a Mirko Valdifiori e a Daniele Baselli e le buone prestazioni offerte dal numero 6 nelle prime due uscite stagionali (contro il Trapani in Coppa Italia e il Bologna in campionato) hanno convinto il tecnico Sinisa Mihajlovic a bloccare la cessione di Acquah.



La conferma che la trattativa con il Birmingham si è al momento arenata arriva direttamente da Harry Redknapp, l'allenatore degli inglesi: "Sembra che ci sia una fase di stallo. Non so cosa sia successo, ma al momento l’affare non è chiuso. “Vogliamo chiudere l’accordo, ma non so a che punto siamo della trattativa, non sono coinvolto in questa parte. Acquah è un giocatore che mi piacerebbe mettere sotto contratto. Come ogni trasferimento è difficile, ma la nostra speranza è di riuscire a portarlo qui”.