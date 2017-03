Franck Kessie sempre più vicino alla Roma, lo conferma l'ad dell'Atalanta Luca Percassi a Tele Radio Stereo: "Quando ho letto di Kessie già della Roma ho un po' sorriso perché il ragazzo all'epoca era in Coppa d'Africa, quindi all'epoca era impossibile che si potesse chiudere una trattativa, di sicuro una volta conclusa la sessione, la Roma ha manifestato un forte interesse e c'è un dialogo aperto con il club giallorosso. Non mi sorprende che ci sia questo interessamento e questa loro volontà perché Kessie ha mostrato di saper eccellere in almeno tre ruoli, le partite sue e dell'Atalanta non passano inosservate".