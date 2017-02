L'ad dell'Luca Percassi ha parlato a Bergamo Nerazzurra del mercato nerazzurro in uscita. Dopoall'Inter, si annunciano altre cessioni eccellenti per la Dea: “Gagliardini era un’operazione inevitabile, eticamente sarebbe stato assurdo non accettare. Da questa cessione esce però un’Atalanta più forte: con Gasperini i nostri giovani avranno la possibilità di crescere e questo non capita spesso in altri club.”.