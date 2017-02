Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, stando a quanto riportato da Bolognafc.it, ha parlato dei torti arbtirali subiti dai rossoblù; nella partita persa oggi contro la Sampdoria, infatti, gli emiliani si sono visti assegnare contro un rigore molto dubbio: ''La nostra politica è sempre quella di non commentare le decisioni arbitrali, ma ora non è più possibile, anche per rispetto dei nostri tifosi e dei giocatori. Gli episodi continuano a susseguirsi, questo è l’ennesimo. E’ grave, questo genere di cose non possono più accadere, gli arbitri hanno necessità di aiuti tecnologici per evitare questi errori madornali, e noi dirigenti sportivi dobbiamo metterli a loro disposizione, chiedendo ai direttori di gara maggiore professionalità ed attenzione. Non è la prima volta che i rapporti fra gli arbitri addizionali e i direttori di gara creano i problemi, deve subentrare la tecnologia per risolverli. Anche a Roma con la Lazio subimmo un rigore inventato da un intervento dell’addizionale. Se questi fatti capitano a club con bacini di utenza e tifoserie più numerose, hanno molto più risalto mediatico, ma dopo questa serie di errori non possiamo più evitare di commentare''.