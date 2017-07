Intervistato da Sky Sport l'ad del Bologna Claudio Fenucci ha fatto il punto sul mercato dei rossoblù: "Con l'allenatore abbiamo condiviso le linee guida del nostro progetto sportivo. Lavoriamo per un percorso di crescita graduale. Adesso stiamo limando i dettagli; penso che in settimana potremo ufficializzare il rinnovo del contratto che ci lega al nostro allenatore. Il mercato? Abbiamo comprato qualche cosa dietro e a centrocampo, inserendo in squadra giocatori vogliosi di far bene e di venire qui a Bologna. Ora completeremo la rosa, con innesti in attacco. Ci sono tutte le premesse per far bene".