Intervenuto a margine di un evento in Germania, l'amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke ha parlato del futuro del calcio europeo tirando un'autentica frecciata al modello del calcio inglese e alla sua nazionale.



ATTACCO DIRETTO - "E' da 50 anni che la nazionale inglese non vince un titolo e sono sicuro che festeggeremo il 75esimo anniversario. Questo perchè il denaro porta spesso ad una mancanza di creatività. Gli inglesi hanno solo una squadra nei quarti di finale di Champions e questa è il Leicester. Sicuramente un club su cui non si può puntare ad occhi chiusi per il titolo".