Intervistato dal Der Spiegel, l'ad del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke è tornato a parlare dello scontro con la Uefa per la scelta di far disputare il match col Monaco 24 ore dopo l'attacco al bus della squadra tedesca: "Per un momento ho pensato fosse il caso di ritirarci dalla Champions League, ma sarebbe stata la vittoria degli attentatori. Mercoledì mattina ho detto ai giocatori che se non si sentivano di giocare potevano dirlo all’allenatore. Saremmo stati comprensivi e li avremmo sostenuti in ogni modo, ogni modo. Non penso che si volesse attaccare il Borussia Dortmund, quanto la Germania".