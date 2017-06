L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto alla trasmissione "Tutti Convocati" di Radio 24: "Nell'arco di pochi giorni avremo un nuovo allenatore. Sarà un tecnico giovane, potrebbe essere Bucchi". Su Di Francesco: "Con Eusebio c'è un rapporto che va oltre il lavoro, la Roma era il suo desiderio e abbiamo cercato di accontentarlo. C'era una clausola, ci è dispiaciuto per Di Francesco che si è trovato in mezzo, ma poi abbiamo risolto con la Roma".



Su Berardi: "L'anno scorso Berardi è stato vicinissimo alla Juventus, lui ha preferito restare al Sassuolo per crescere. Quest'anno era partito in modo straordinario, poi l'infortunio lo ha bloccato, ma ha ripreso molto bene . È uno dei più grandi calciatori della Serie A, ci piacerebbe se diventasse la nostra bandiera, ma piace molto a tanti. Per lui ci sono tante offerte, soprattutto dall'estero. Ci incontreremo presto con lui per capire cosa fare".