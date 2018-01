L’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del futuro di Matteo Politano, accostato al Napoli, di cui aveva parlato anche Beppe Marotta ("Credo che il Sassuolo non abbia bisogno di venderlo e voglia tenerlo per salvars"), ad della Juventus negli studi di Sky Sport, facendo arrabbiare i sostenitori dei partenopei che hanno visto il bianconero come troppo invasivo delle trattative altrui.



'POLITANO NON PARTE' - Ecco le sue parole a Radio 24: "Le parole di Marotta? Le ho lette e mi sembrano normali, perchè Matteo Politano è una risorsa per il Sassuolo e non piace solo al Napoli, ma a tante squadre. In estate poteva scegliere di andare via ma ha deciso di restare. Noi oggi non abbiamo intenzione di cederlo ed anche con lui siamo stati chiari: se ne riparlerà con il mercato estivo".