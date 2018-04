L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto a GR Parlamento commentando i rumors di mercato relativi a Matteo Politano e Domenico Berardi. Sull'esterno vicino al Napoli a gennaio e nel mirino delle big di Serie A per l'estate: "Se vediamo le cifre che girano, credo che abbia un valore importante, definire il quanto è prematuro, sicuramente è un giocatore fra i migliori del nostro campionato nel suo ruolo. Non bastano più 28 milioni? Quella non è mai stata una cifra reale. Servirà un'offerta importante ma poi dovremo decidere con la proprietà e col giocatore. Dipende dal club che viene, ci sono società straniere con possibilità economiche superiori a quelle italiane".



Su Berardi, recentemente accostato al Milan: "Sono nate delle polemiche abbastanza inutili, per noi Domenico è un ragazzo importante. E' un giocatore che da parte del Sassuolo ha la massima considerazione. Sta rendendo meno, è sotto gli occhi di tutti, non è più un ragazzino visto che va per i 24 anni ma tutti assieme dobbiamo cercare le soluzioni migliori perché venga fuori al più presto da questo momento grigio e torni ai suoi rendimenti. E' un giocatore di grandissima qualità, gli manca ancora qualcosa per potersi esprimere definitivamente, molte cose dipendono da lui ma ci sono tutte le possibilità perché possa riprendersi. Non c'è nessuna polemica nei suoi confronti. Se vale ancora 50 milioni? E' normale che la quotazione possa avere avuto un calo ma sappiamo di avere un giocatore importante, fra i migliori in Italia. Deve dimostrarlo e tornare ai suoi livelli, noi lo stiamo aspettando".