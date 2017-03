Intervenuto nel corso dell'audizione al Senato, l'amministratore delegato del gruppo Telecom, Flavio Cattaneo ha spiegato le direzioni d'investimento che prenderà l'impresa della telefonia la quale, lanciando la sfida sulla super fibra, è pronta a lanciarsi nelle aste dei diritti tv del calcio.



TELECOM E' INTERESSATA - "Siamo disponibili, senza pazzie, a partecipare, anche con diverse opzioni di partner, alle aste dei diritti sportivi" ha spiegato Cattaneo come riportato da MilanoFinanza. Un interesse legato principalmente ai discorsi su i diritti relativi alla fibra ottica. L'obiettivo di telecom è acquisire soltanto quella parte di pacchetti, ma solo se venissero messi all’asta con una gara ad hoc in solitaria.



IN CERCA DI PARTNER - Un'opzione ad oggi remota e che, quindi, costringerebbe Telecom ad iscriversi ad un asta per un pacchetto di diritti cumulativi e per cui servirebbe un partner di gestione. Il rapporto fra Telecom e Mediaset, in cui è ovviamente centrale il ruolo di Vivendi (che detiene pacchetti azionari in entrambe le società) può essere quello decisivo per far presentare alle due aziende un'offerta cumulativa, ma non è da escludere a priori una partnership con Discovery e i canali Eurosport.



ORE DECISIVE - Nelle prossime ore, intanto, sono attese le linee guida per la suddivisione dei pacchetti televisivi dopo che Antitrust e Agcom avevano bloccato la prima proposta. L'obiettivo? Superare la quota di 1 miliardo di euro di incasso.