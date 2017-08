Nel corso del postpartita di Genoa-Juventus l'ex difensore dell'Inter e oggi opinionista Sky, Lele Adani, ha commentato così la prestazione di Paulo Dybala, autore di una tripletta: "Dybala? Non mi meraviglioso per quello che per me è ovvio. Lui è diverso dagli altri, è tra i primi cinque al mondo. Le sue giocate sono di “messianica” ispirazione. Non dimentichiamoci che l’anno scorso ha comunque fatto 19 gol, non pochi con tre mesi fuori. E quest’anno secondo me ne può fare tranquillamente trenta”.