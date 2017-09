Intervenuto ai microfoni di Sky, l'ex difensore dell'Inter, Lele Adani, parla della gara vinta dai nerazzurri a Crotone.



"Il collettivo non ha funzionato, però ha saputo soffrie insieme e poi in queste situazioni c'è il singolo che risolve tutto, e mi riferisco in particolare ad Handanovic, Skriniar e Perisic, con il croato che ha salvato la sua prestazione col gol del 2-0. Icardi, invece, è mancato completamente. In queste prime quattro giornate, possiamo dire che si è vista un'Inter migliore con Roma e Fiorentina piuttosto che con Spal e Crotone. Però alla fine della fiera il bottino è pieno, ha segnato tanto e ha sofferto sempre poco".