L'ex difensore di Fiorentina e Inter Daniele Adani, attuale opinionista di Sky, parla così a proposito del mercato dei viola a Radio Bruno Toscana: 'Si può riuscire a fare buon calcio anche cambiando le caratteristiche degli interpreti. Kalinic è un giocatore integrato, che segna e fa segnare. Finalizza una grande mole di gioco, ma ha bisogno di qualcuno che attacchi lo spazio. Nessuno però è insostituibile, ce ne faremo una ragione se dovesse andarsene. Secondo me la Fiorentina farà di tutto per tenere Bernardeschi perché ha caratteristiche uniche. Il problema è che temo che arriveranno offerte talmente alte che finiranno col portarlo via da Firenze. Ci sono tante incognite in questa settimana, ma la gara contro la Juve si prepara da sola. Non ho dubbi che i viola si faranno trovare pronti. Col pubblico del Franchi può esaltarsi'.