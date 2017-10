Avrebbe fatto 87 anni il prossimo 26 novembre. E invece, nella notte, ha deciso di salutarci. Ci ha lasciato Aldo Biscardi, padre del Processo del lunedì, nato nel 1980: 3 anni di conduzione con Marino Bartoletti, poi l'ideatore che scende in campo in prima persona, prendendosi la scena. E quello che accadde fu rivoluzionario, qualcosa che, fino a quel momento, non si era mai visto: l'uso scrupoloso della moviola, dibattiti accesi, colorati. Tutta la Serie A su tutte le reti, dalla Rai agli inizi passando per Tele+, TeleMonteCarlo diventata poi LA7, fino ad arrivare alle reti locale. Mosca, Squitieri, Sgarbi, le incursioni in diretta di Berlusconi: tantissimi i momenti indimenticabili del Processo del lunedì, diventato nel '93 il Processo di Biscardi. Ecco quellle che, secondo la nostra redazione, sono le 10 scene epiche della creatura di Biscardi, entrata nella storia del giornalismo, dello sport e della televisione. Denghiu, Aldo.





I 10 MOMENTI DEL PROCESSO DI BISCARDI



1. MOSCA VS SQUITIERI "Anche simpaticamente..."







2. BERLUSCONI ANNUNCIA LA PERMANENZA DI KAKA'. E Crudeli...









3. BERLUSCONI VS BISCARDI "Mistificazione"







4. MOSCA VS GINO BACCI "Sto panzone"





5. CRUDELI VS SQUITIERI "Sei obiettivo? Allora fotogrami st...."







6. "IL MOSTRO"







7. MOSCA, BISCARDI E LE PAROLACCE







8. LE BOMBE DI MOSCA. "Milan su Figo, Riquelme l'alternativa. E Raul..."









9. IL PENDOLINO DEL 5 MAGGIO







10. MILANO VS ROMA











