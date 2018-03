Il rinvio delle partite adesso non conta nulla..ora stringiamoci in silenzio e ricordiamo Mario... — Davide Astori (@DavideAstori) 14 aprile 2012

È umanamente complicato parlare di calcio in una giornata del genere. Dovevamo commentare in questi minuti untanto atteso quanto importante per entrambe le squadre, ma purtroppo ci tocca affrontare un argomento ben più serio e doloroso come la scomparsa die che proprio dal nostro settore giovanile aveva iniziato il viaggio che l'ha portato fino in Nazionale, per terminare tragicamente la scorsa notte.In una giornata in cui, come sempre in questi casi, la retorica e le ovvietà l'hanno fatta da padrone, cercherò di evitare di fare altrettanto, soprattutto per rispetto di Davide e dei suoi familiari.. È evidente, infatti, che il dolore c'è ed è forte soprattutto per chi ha conosciuto davvero Davide, ma proprio quelle persone sarebbero le prime a raccontarvi quantoA scanso di equivoci lo aveva scritto sul proprio profilo Twitter proprio Astori dopo la scomparsa di un suo amico e collega come. Con ancor più forza dovuta proprio anche da quella vicenda,Per questo, forse, devolvere parte degli incassi per evitare possibili altre tragedie, anche se non strettamente simili al problema che ha avuto Davide, avrebbe avuto certamente più senso.Anche questo però è il compito di dirigenti seri e preparati. Niente, purtroppo, restituirà Davide alla sua compagna e nessuno permetterà alla sua piccola bimba di conoscere suo padre,